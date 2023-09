NÜRNBERG. (1030) In der Nürnberger Innenstadt belästigte ein Exhibitionist am Dienstagmorgen (05.09.2023) eine 29-jährige Frau und zeigte sich in schamverletzender Weise. Die Polizei nahm einen 32-jährigen Mann fest.



Die 29-Jährige befand sich gegen 08:30 Uhr mit ihrem Hund im Bereich des Kartäusertors, als ein Mann sie zunächst ansprach. Im weiteren Verlauf entblößte er sich vor der Frau und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte vor Ort eintrafen, flüchtete der Mann. Die Beamten konnten den 32-Jährigen allerdings wenige Straßen entfernt antreffen und vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde er noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen erließ.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc