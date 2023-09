STRAUBING. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich heute, gegen 09.30 Uhr auf der Autobahn A 3 zwischen den Anschlussstellen Straubing und Bogen in Richtung Österreich ereignet.

Die Autobahn ist in Richtung Österreich aktuell gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nach der Raststätte Bayerischer Wald auf der A 3 ein Fußgänger von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt. In der Folge soll ein weiteres Fahrzeug auf den Kleintransporter aufgefahren sein. Derzeit kommt es in dem Bereich zu größeren Behinderungen, das Stauende in Fahrtrichtung Österreich geht über die Anschlussstelle Straubing bereits hinaus.

Die Einsatzkräfte weisen dringend auf die Bildung und Einhaltung einer Rettungsgasse hin.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 06.09.2023, 10.45 Uhr