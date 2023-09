POCKING, LKR. PASSAU. Am 04.09.2023 übergab eine 79-Jährige Wertgegenstände an einen falschen Polizisten. Diese gaben vor, die Wertsachen vor vermeintlichen Einbrechern in der Gegend sichern zu müssen.

Die Frau aus Pocking erhielt am Montagnachmittag den betrügerischen Anruf. Eine männliche Stimme stellte sich als Polizist vor und warnte die Frau vor vermeintlichen Einbrechern in ihrer Gegend. In den Unterlagen von drei bereits festgenommenen Tatverdächtigen hätte die Polizei einen Zettel mit der Anschrift der Pockingerin gefunden. Es sei also zu vermuten, dass in naher Zukunft ein Einbruch in die Wohnung der Frau stattfinden wird. Um ihre Wertgegenstände vor den Einbrechern zu sichern, solle die 79-Jährige diese noch am selben Tag an einen weiteren vermeintlich echten Polizisten übergeben.

Zwischen 16.30 und 17.30 Uhr kam es in der Wohnung der Frau zur Übergabe von diversem Schmuck im Wert eines unteren 5-stelligen Eurobetrags und zwei Geldkarten an einen ihr unbekannten Mann. Nachdem das Telefonat mit der Frau kurz nach der Abholung beendet wurde, kamen ihr Zweifel an der Echtheit der Polizisten. Sie rief unter der ihr bekannten Telefonnummer die Polizeistation Pocking an, der Betrug fiel auf.

Die Ermittlungen zum Betrugsfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen.

Zum unbekannten männlichen Abholer liegt folgende Beschreibung vor:

20 – 25 Jahre alt

ca. 165 cm groß

ca. 60 – 70 kg schwer

hellblonde Haare

keine Brille

kein Bart

sprach ohne Akzent / eher hochdeutsch

Mit den übergebenen Geldkarten kam es, vermutlich durch den unbekannten Abholer, kurz nach der Übergabe um 17.52 Uhr bereits zu zwei Abhebungen an einem Geldautomaten der HypoVereinsbank in der Bergerstaße in Pocking. Dadurch konnte der Betrüger Bargeld in Höhe eines mittleren 4-stelligen Eurobetrages erlangen.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zum unbekannten Abholer in Pocking im Bereich der Südallee, Wolfinger Straße, Danziger Straße und Schlesierstraße und zum Auftreten des Abholers in der Bank in der Bergerstraße geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Griesbach i.Rottal unter der 08532/9606-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wie kann ich mich schützen?