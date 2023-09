Im Zusammenhang mit der Automobilausstellung IAA MOBILITY 2023 wurde in den vergangenen Tagen auch im Landkreis Dachau demonstriert. Etwa 80 Teilnehmer der Bewegung „Ohne Kerosin nach Bayern“ erreichten am Sonntag, 03.09.2023, gegen 13:30 Uhr mit ihren Fahrrädern Odelzhausen. Die Teilnehmer des Fahrradkorsos stammten aus dem ganzen Bundesgebiet, gestartet wurde in Frankfurt am Main und Tübingen, ihre Route führte sie über Baden-Württemberg und Augsburg in den Landkreis Dachau.

Nach Zwischenkundgebungen im Odelzhauser Glonnpark und am Bergkirchener Badesee erreichte die sich fortbewegende Versammlung um 17:25 Uhr ihr Ziel – den Karlsfelder See. Dort wurde durch die zwischenzeitlich auf 100 Teilnehmer angewachsene Versammlung auf der Grünfläche zwischen Karlsfelder See und Schwallweiher ein Klimacamp zum Thema „Mahnwache mit Fokus auf die Mobilitätswende“ errichtet.

Am Dienstag, 05.09.2023, bauten die Versammlungsteilnehmer das errichtete Klimacamp zurück. Sie setzten ihren Demonstrationszug gegen 10:30 Uhr nach München mit Ziel IAA MOBILITY 2023 fort.

Die Versammlung wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Dachau polizeilich betreut und verlief durchwegs friedlich und störungsfrei.