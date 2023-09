1465. Polizeieinsatz zur IAA Mobility - Bilanz zu den Versammlungen und Protestaktionen am Dienstag, 05.09.2023

-siehe Pressebericht vom 05.09.2023, Nr. 1458

Am Dienstag, 05.09.2023 gegen 09:30 Uhr wurden am Marienplatz 17 Personen bemerkt, die der Letzten Generation zugeordnet werden konnten. Sie bewegten sich zusammen langsam in der Fußgängerzone in Richtung Karlsplatz. Diese nicht angezeigte Versammlung wurde im Bereich der Neuhauser Straße von der Polizei angehalten und den Versammlungsteilnehmern wurde eine alternative Versammlungsörtlichkeit zugewiesen. Daraufhin begannen die Aktivisten mit einer Sitzblockade. Gegen 10:30 Uhr wurden die Personen weggetragen und sie erhielten Platzverweise bis zum Ende des Tages für den Bereich der Altstadt.

Gegen 13:00 Uhr begann im Bereich des Messesees eine angezeigte Versammlung von Attac, an der 18 Personen teilnahmen. Diese Versammlung verlief ohne Störungen und war um 13:10 Uhr beendet.

Gegen 13:20 Uhr begaben sich acht Aktivisten von Extinction Rebellion in den Messesee und zeigten dort Plakate und zündeten pyrotechnische Gegenstände. Sie wurden nach der Aktion wegen Hausfriedensbruchs angezeigt.

Zehn Personen der Letzten Generation blockierten um 14:10 Uhr kurzfristig die Fahrbahn des Karlsplatzes. Polizeibeamte konnten sie unmittelbar nach Beginn der Aktion von der Fahrbahn wieder wegziehen. Sie erhielten Platzverweise für diesen Bereich.

Während der Eröffnung der IAA Mobility kam es zu mehreren Störungen von Greenpeace Aktivisten, die dort Plakate zeigten und dabei auch teilweise auf ausgestellte Fahrzeuge stiegen. Gegen sieben Personen werden Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs geprüft. Mehrere Personen konnten im Vorfeld von weiteren Störungen abgehalten werden.

Über 80 Fahrradfahrer begannen um 10:40 Uhr eine sich fortbewegende Versammlung (OKNB), die vom Nördlichen Stadtgebiet in die Innenstadt führte und danach zum Messegelände. Von dort ging es mit Zwischenkundgebungen über die Innenstadt zum Klimacamp im Luitpoldpark.

Von den Aktivisten, die an der Blockadeaktion am 04.09.2023 gegen 16:25 Uhr im Münchner Osten beteiligt waren, wurden zwei männliche Personen in Gewahrsam genommen; einer bis zum 10.09. und der andere bis zum 12.09. Insgesamt befinden sich momentan 29 Aktivisten in Gewahrsam.