DURACH. Am Dienstagnachmittag musste ein Kleinflugzeig bei Durach notlanden. Dabei wurden der Pilot und eine Radfahrerin leicht verletzt.

Am Dienstag gegen 13:40 Uhr musste ein 66-jähriger Pilot eines einmotorigen Kleinflugzeuges uns bislang ungeklärten Gründen notlanden und flog hierzu den Flugplatz in Durach an. Er schaffte es jedoch nicht auf das Flugfeld und landete auf einer Wiese. Bei der Notlandung riss das Flugzeug einen Weidezaun und dadurch eine 74-jährige Radfahrerin mit, welche auf dem dortigen Radweg fuhr.

Der Pilot und die Radfahrerin wurden beide leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Sachbearbeiter für Flugunfälle der Verkehrspolizei Kempten hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Ursache aufgenommen. (VPI Kempten)

