Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. Am Montag wurde ein geparkter weißer Skoda auf dem Parkplatz des EDEKA-Markts in der Horchstraße an der Fahrerseite mutwillig zerkratzt. Die Tat muss sich zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr zugetragen haben.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.





Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr ein Pedelec am Bahnhofsplatz, am dortigen Fahrradständer entwendet. Das Rad war mit einem Schloss angekettet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.





Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Bereits in der Woche zwischen dem 28. August und dem 01. September wurden zwei Dachfenster in der Schneeberger Straße auf unbekannte Weise beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.





Polizeiinspektion Obernburg a. Main

ELSENFELD, OT RÜCK, LKR. MILTENBERG. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 19:20 Uhr ein blauer Audi beschädigt, der auf dem Parkplatz der Feuerwehr „In der Au“ stand. Ein Fenster des Autos wurde offensichtlich absichtlich eingeschlagen.

Entwendet wurde nichts.



KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Sonntag wurde in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr ein geparkter silberner Mercedes angefahren. Das Auto war in der Jahnstraße abgestellt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.