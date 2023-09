WÜRZBURG. Telefonbetrüger brachten einen Mann mit einer gängigen Masche dazu, einen höheren Geldbetrag von seinem Konto zur Übergabe an die Täter abzuheben. Ihm wurde vorgespielt, dass sein Sohn in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und zur Abwendung einer Haftstrafe nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter verhinderte den Betrug.



Am Montagnachmittag riefen die Täter bei dem 83-jährigen Mann an und berichteten von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall. Um eine Haftstrafe seines Sohnes abzuwenden, verlangten sie eine Kaution von 30.000 Euro.

Gegen 15:30 Uhr begab sich der Rentner in eine Bankfiliale in Würzburg und versuchte während dem Telefonat mit den Tätern die gewünschte Summe von seinem Konto abzuheben. Ein aufmerksamer Bankangestellter erkannte die Betrugsmasche und verständigte die Polizei.