2017 - PKW fährt gegen Rasenmähertraktor

Zusmarshausen - Eine 48-jährige Autofahrerin verursachte am Montag (04.09.2023) um 08.10 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Gelände des Innovationsparks in Zusmarshausen. Die Frau war mit ihrem E-Auto in den Ladepark eingefahren und orientierte sich gerade an den Beschilderungen der Ladesäulen. Dadurch war sie offenbar so abgelenkt, dass sie einen Rasenmähertraktor übersah, der ihr auf dem Gelände entgegenkam. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 42-Jährige Fahrer des Traktors fiel durch den Aufprall von seinem Fahrzeug und wurde leicht verletzt. Er kam zur Untersuchung in die Universitätsklinik nach Augsburg. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 2.100 Euro.

2018 – Einbruch in Firma

Schwabmünchen – Im Zeitraum von Sonntag (03.09.2023), 20.00 Uhr bis Montag (04.09.2023), 07.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Firma im Dreifaltigkeitsweg ein. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

2019 - Sachbeschädigung durch Brandlegung in Ottmarshausen

Ottmarshausen – Heute Nacht (04.09.2023) gegen 02.00 Uhr setzten bisher unbekannte Täter eine Papiermülltonne in der Mühlbachstraße in Brand.

Der Brand war bereits bei Eintreffen von Polizei und der Feuerwehr Ottmarshausen auf die angrenzende Hecke übergegangen. Die Anwohner des angrenzenden Mehrfamilienhauses wurden von der Polizeistreife unverzüglich informiert und vorsorglich evakuiert.

Die Feuerwehr Ottmarshausen konnte das Feuer rechtzeitig löschen, bevor es auf das Wohngebäude übergriff. Es entstand Sachschanden an mehreren Tonnen und an der Hecke in Höhe von rund 5.000 Euro.

Die Anwohner konnten anschließend wieder unverletzt in ihre Wohnungen gehen.

Die Polizei Gersthofen sucht dringend Zeugen/Hinweise unter Telefonnummer 0821/323-1810.