ANSBACH. (1028) In der Nacht zum Samstag (02.09.2023) ereignete sich in der Ansbacher Innenstadt eine Auseinandersetzung, bei der sich mehrere Männer Verletzungen zuzogen. Die Polizei nahm einen 41-jährigen Tatverdächtigen fest.



Gegen 02:30 Uhr kamen Beamte der Polizeiinspektion Ansbach während ihrer Streifenfahrt zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern in der Schloßstraße hinzu. Nachdem die Beamten die beteiligten Personen voneinander getrennt hatten, stellten sie fest, dass mehrere Männer Verletzungen aufwiesen. Ein 48-jähriger Mann kam aufgrund mittelschwerer Verletzungen im Gesichtsbereich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Ein 47-Jähriger erlitt eine leichte Schnittverletzung.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 41-jährigen Mann. Er soll seinen 48-jährigen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen, jedoch verfehlt haben. Die Beamten stellten am Tatort ein Messer sicher. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte deshalb Haftantrag gegen den Tatverdächtigen. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Ansbach erließ noch am 02.09.2023 einen Untersuchungshaftbefehl. Er muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

Inzwischen hat das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die weitere Sachbearbeitung übernommen. Wie viele Personen sich in welcher Konstellation an dem Angriff beteiligt haben sowie der genaue Hintergrund der Tat, sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.



Erstellt durch: Christian Seiler