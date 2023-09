MOOSBURG, LKR. FREISING; Von Samstag, den 03.09.2023, auf Sonntag, den 04.09.2023, kam es zu zwei Einbrüchen in Moosburg. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

In der Herrnstraße wurde eine Bäckerei im Zeitraum vom 03.09.2023, 17:00 Uhr, bis 04.09.2023, 06:20 Uhr, angegangen.

Ein zweiter Einbruch ereignete sich in der Münchner Straße. Dort wurde in eine Bäckerei im Zeitraum 03.09.2023, 12:00 Uhr, bis 04.09.2023, 04:00 Uhr, eingebrochen.

Der oder die Täter verschafften sich in beiden Fällen gewaltsam Zugang in die Bäckereien und entwendeten zwei Tresore und Bargeld im vierstelligen Bereich. Weiter wurde durch das Eindringen ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1000 € verursacht.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.