LECHBRUCK. Am Dienstagvormittag brach, aus bislang ungeklärter Ursache, ein Feuer in einer Scheune in Dieswag bei Lechbruck aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 05.09.2023, gegen 09:50 Uhr gingen mehrere Mitteilungen bei der Integrierten Leitstelle und dem Polizeinotruf ein, da ein Feuer in einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen sei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Scheune, welche an ein Wohnhaus angrenzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus weitestgehend verhindern. Durch den Brand und die Löscharbeiten ist das Wohnhaus jedoch nicht mehr bewohnbar.

Bei dem Einsatz waren etwa 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 13 Kräfte des Rettungsdienstes und zwölf Beamte der Polizei vor Ort.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).