1458. Polizeieinsatz zur IAA Mobility – Protestaktionen am Montag, 04.09.2023 gegen 16:25 Uhr

Am Montag, 04.09.2023, gegen 16:25 Uhr, kam es im Münchner Osten zu einer Blockadeaktion von Klimaaktivisten im Bereich Einsteinstraße und Voglweideplatz.

Neun Personen hatten sich dort teilweise an der Fahrbahn festgeklebt.

Durch die Blockadeaktionen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei konnte die Personen von der Straße wegbringen und lösen und gegen 17:15 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Gegen die beteiligten Personen wird wegen des Verdachts der Nötigung und weiteren Verstößen, u. a. gegen die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München ermittelt.

Beim Eintreffen der Polizei wurde bekannt, dass es zu einem Körperverletzungsdelikt eines Verkehrsteilnehmers gegen einen der Aktivisten gekommen sein soll. Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

1459. Infostand der Polizei München auf der IAA MOBILITY 2023

Zwischen Dienstag, 05.09.2023, und Sonntag, 10.09.2023, ist die Polizei München mit einem Stand (Standnummer: LS415) auf dem Open Space der IAA Mobility 2023 vertreten. Der Stand ist in der Ludwigsstraße auf Höhe der Hausnummer 14 zu finden.

Täglich in der Zeit von 10:00 bis 20:00 Uhr sind Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei München und der Pressestelle des Polizeipräsidiums München am Stand und stehen dort für alle Fragen zur Verfügung. Im Vordergrund stehen Themen rund um alternative Mobilitätsformen und die Verkehrsunfallprävention. Das Angebot richtet sich an Jung und Alt. Die Besucherinnern und Besucher können außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen unter dem Motto „Rücksicht im Straßenverkehr“.

Zudem wird an einigen Tagen Monsignore Andreas Simbeck (Polizeiseelsorge) am Stand vor Ort sein und bietet ein offenes Ohr für jede Bürgerin und jeden Bürger.

Wir freuen uns, wenn Sie uns besuchen!

1460. Handel mit Arzneimitteln – Ramersdorf

Am Freitag, 01.09.2023 beobachtete ein Anwohner gegen 18:00 Uhr ein vermeintliches Drogengeschäft in der Ottobrunner Straße. Er meldetet seine Wahrnehmungen dem Polizeinotruf 110. Gegen 18:15 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Münchner Polizei an besagter Örtlichkeit auf zwei Männer aufmerksam, die kurzzeitig in einem Hinterhof verschwanden. Der 20-Jährige und der 21-Jährige, beide mit Wohnsitzen in München, wurden einer Kontrolle unterzogen.

Der 21-Jährige führte eine Kleinstmenge Marihuana und Codein-Hustensaft mit sich. Der 20-Jährige trug Bargeld und das Verpackungsmaterial eines Arzneimittels mit sich. Aufgrund dieser Anhaltspunkte erhärtete sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Medikamenten gegen beide Personen.

Zur weiteren Abklärung des Sachverhaltes wurden sie zur Polizeiinspektion 24 (Neuperlach) gebracht. Während der Anzeigenaufnahme versuchte der 20-Jährige sich durch einen Fluchtversuch den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Sein Vorhaben, aus einem geöffneten Erdgeschossfenster der Inspektion zu springen, misslang. Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung lehnte er ab.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung des 20-jährigen Tatverdächtigen und für die elterliche Wohnung des 21-jährigen Tatverdächtigen erwirkt.

Bei dem 20-Jährigen, der bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, konnten bei der Durchsuchung diverse Medikamente, welche zum Teil dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, mehr als ein Gramm Haschisch und diverse Handels- und Verpackungsutensilien aufgefunden werden. Zudem befand sich bei den Betäubungsmitteln auch ein Küchenmesser.

Dem 20-Jährigen wurde der Tatvorwurf des Handeltreibens mit Arzneimitteln in nicht geringer Menge zur Last gelegt. Er wurde am Samstag, 02.09.023 dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Der erlassene Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Gegen den 21-Jährigen wurde Anzeige aufgrund allgemeinen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Die Ermittlungen des Fachkommissariats 82 (Rauschgiftkriminalität) dauern an.

1461. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Freimann

Am Montag,04.09.2023, gegen 13:50 Uhr, rangierte ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Citroen Pkw aus seiner Parklücke auf einem Betriebsgelände in der Lindberghstraße.

Zur selben Zeit befand sich eine 83-Jährige mit Wohnsitz in München hinter dem Pkw des 42-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Rentnerin und dem Fahrzeug. Die 83-Jährige fiel dadurch zu Boden und musste schwer verletzt vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Sein Pkw wurde nicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1462. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Englschalking

Am Montag, 04.09.2023, gegen 15:40 Uhr, fuhr eine 49-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim mit einem Alfa Romeo Pkw auf der Eggenfeldener Straße in Richtung Autobahnauffahrt zur A 94. Dort beabsichtigte sie nach links abzubiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 66-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Mühldorf am Inn mit einem BMW Motorrad auf der Eggenfeldener Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Beim Abbiegevorgang der 49-Jährigen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 66-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 49-Jährige blieb unverletzt.

Sowohl der Pkw als auch das Motorrad wurden schwer beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1463. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad; eine Person verletzt – Schwabing

Am Montag, 04.09.2023, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Alfa Romeo Pkw auf der Potsdamer Straße Richtung Rheinstraße. An der Kreuzung zur Leopoldstraße ordnete er sich auf dem Linksabbiegefahrstreifen ein und kam vor der Ampel bei Rotlicht zum Halten.

Währenddessen befuhr ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einer Vespa die Potsdamer Straße in gleicher Richtung und hielt an der Ampel rechts neben dem Pkw des 61-Jährigen.

Bei Grünlicht fuhren beide Verkehrsteilnehmer an. Der 61-Jährige setzte derweil allerdings seine Fahrt geradeaus fort, überquerte die Kreuzung und fuhr in der Rheinstraße zunächst auf dem Fahrstreifen der Gegenrichtung, bevor er nach rechts lenkte.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem sich in diesem Moment auf selber Höhe befindlichen Leichtkraftrads des 42-Jährigen. Die Vespa prallte gegen den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Pkw eines 22-Jährigen mit Wohnsitz in München und der gestürzte Fahrer rutschte an den dort ebenfalls geparkten Seat und Nissan Pkw entlang und beschädigte diese leicht.

Der 42-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige blieb unverletzt.

Sein Pkw wurde leicht beschädigt. Der geschätzte Sachschaden aller beteiligten Fahrzeuge, die alle ebenfalls leicht beschädigt wurden, beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1464. Staatsschutzrelevantes Delikt – Schwanthalerhöhe

Am Sonntag, 03.09.2023, gegen 09:40 Uhr, befand sich ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München, mit seiner 13-jährigen Tochter an einem Sportplatz in der Ganghoferstraße. Dort geriet der 52-Jährige mit einem bislang unbekannten Mann aus nicht näher bekannten Gründen in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte und der 52-Jährige wurde durch den bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen. Zudem bedrohte der Täter Vater und Tochter verbal und beleidigte beide unter anderem auf fremdenfeindliche Art und Weise.

Nach den Tathandlungen entfernte sich der unbekannte Mann unerkannt von der Tatörtlichkeit in das angrenzende Wohngebiet. Unbeteiligte Zeugen verständigten den Polizei-Notruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergaben keine Hinweise auf den Täter. Der 52-jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen gegen den unbekannten Täter aufgrund Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung werden durch das Kriminalfachdezernat 4 (politisch motivierte Kriminalität) geführt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre, schlank, südländische Erscheinung, kurzer Bart; bekleidet in Sportkleidung/Trainingsanzug, schwarzes T-Shirt, graue Sporthose, weiße Flip-Flops, silberne Halskette

Zeugenaufruf:

Wer hat Beobachtungen in der Ganghoferstraße, Ben-Chorin-Straße, und Bavariapark (Schwanthalerhöhe) gemacht, die Aufschluss über den Tatablauf bzw. über den Täter geben können?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.