BAYREUTH / KULMBACH / HÖCHSTÄDT / COBURG. In der Nacht auf Dienstag wurden in ganz Oberfranken Wahlplakate beschädigt. Höhepunkt war ein in Flammen stehendes Plakat am Wittelsbacher Ring in Bayreuth. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Passantin meldete am Dienstag gegen 23.30 Uhr ein brennendes Wahlplakat am Wittelsbacher Ring in Bayreuth. Eine Polizeistreife konnte das Feuer schnell löschen. Unbekannte Täter hatten die Wahlwerbung der Partei FDP in Brand gesteckt und waren anschließend geflüchtet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Sie beschäftigt sich ebenfalls mit verunstalteten Wahlplakaten in Kulmbach. An den Plakaten auf der Berliner Brücke brachten unbekannte Täter unter anderem Hakenkreuze auf den Gesichtern der Politiker an.

In Höchstädt im Fichtelgebirge wurden Wahlplakate mit Beleidigungen besprüht. Zwei Plakate wurden zudem heruntergerissen. Hier führt die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen.

Wie bereits berichtet (Pressemitteilung 433), gab es auch in Coburg beschädigte Wahlplakate in der Nähe des Landratsamtes. Hier meldeten Anwohner gegen Mitternacht randalierende Jugendliche in der Mohrenstraße. Die eintreffende Streife konnte diese zwar nicht mehr antreffen, allerdings ein Wahlplakat der Partei ÖDP, das zu Boden geworfen wurde. Die Kripo Coburg ermittelt.

Insgesamt ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden. Die ermittelnden Kriminalpolizeiinspektionen suchen nun Zeugenhinweise. Diese können bei jeder Dienststelle aufgegeben werden. Aktuell wird nicht von einem Zusammenhang der einzelnen Taten ausgegangen.