THANNHAUSEN. Die Zielfahndung und das Mobile Einsatzkommando des Bayerischen Landeskriminalamts nahmen am 31.08.2023 zwei Personen aufgrund von mehreren bestehenden Haftbefehlen fest. Sie wurden einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Wegen mehrerer Gewaltdelikte ermitteln die Kriminalpolizei Neu-Ulm und das Kriminalkommissariat Heidenheim (Baden-Württemberg) gegen einen 25-Jährigen und seine 18-jährige Lebensgefährtin. Der 25-Jährige wurde unter anderem wegen einer räuberischen Erpressung vom 17.08.2023 in Kammeltal gesucht, bei der er mit einer Schreckschusspistole auf einen 18-Jährigen geschossen und die Herausgabe des Mobiltelefons gefordert hatte. Das Kriminalkommissariat Heidenheim ermittelt aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung gegen die zwei Personen. Auch in diesem Fall setzte der 25-Jährige die Schreckschusspistole ein.

Nach intensiven und umfangreichen Ermittlungen stellten Beamte der Zielfahndung des BLKA am 31.08.2023 die zwei Personen in einem Verbrauchermarkt in Thannhausen fest. Das Mobile Einsatzkommando nahm die zwei Personen fest. Der 25-Jährige leistete dabei massiven Widerstand gegen die Einsatzkräfte.

Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Memmingen ordnete zudem auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung des 25-Jährigen an. Hierbei stellten die Polizeibeamten eine geladene Schreckschusswaffe fest und stellten diese sicher.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die weiteren Ermittlungen. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).