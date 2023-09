BERGEN, LKR. TRAUNSTEIN. Am Montagmorgen, 4. September 2023, wurde ein österreichischer Fahrzeugführer auf der BAB A 8 kontrolliert und es konnten Drogen sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen.

Am Montagmorgen wurde ein 40-jähriger Österreicher gegen 7.15 Uhr durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding auf der A 8 an der Tank- und Rastanlage Hochfelln Nord angehalten und kontrolliert. Die Schleierfahnder lagen mit ihren geschulten Augen genau richtig, denn bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der Person konnten ca. 5 Gramm Kokain sowie ca. 10 Gramm Heroin aufgefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren ergaben sich eindeutige Anhaltspunkte, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug geführt hatte. Noch vor Ort wurde der dringend Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde zudem festgestellt, dass der Tatverdächtige bereits am 27. Juli 2023 mit einem ähnlich gelagerten Fall polizeilich in Erscheinung getreten war.

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen den 40-jährigen Oberösterreicher. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Beschuldigten, welcher unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.