ERING, LKR. ROTTAL-INN. Pkw-Fahrer fährt frontal in entgegenkommenden Lkw, der unerwartet ausscherte.

Ein bosnischer Lkw-Fahrer befuhr am Montag, den 04.09.2023, gegen 10.40 Uhr mit seinem Lkw mit Anhänger die Bundesstraße B12 in Richtung München. Zur gleichen Zeit befuhr ein 67-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Pkw die Bundesstraße in entgegenkommende Richtung. Aus bislang ungeklärten Gründen scherte der Lkw auf Höhe Pildenau auf die Gegenfahrbahn aus und erfasste den entgegenkommenden Pkw frontal. Der Pkw wurde von der Fahrbahn geschleudert und kam neben der Fahrbahn auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.

Für den Fahrer des Pkw, der durch die Kräfte der freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte, kam jede Hilfe zu spät. Er ist noch an der Unfallstelle verstorben. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 €.

Die Bundesstraße B12 musste zur Bergung der Fahrzeuge und die Verkehrsunfallaufnahme bis 15.45 Uhr komplett gesperrt werden. An der Unfallstelle waren neben der Polizei, dem Rettungsdienst und Mitarbeiter der Straßenmeisterei auch Feuerwehrkräfte aus Ering eingesetzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Simbach a.Inn, Tel. 08571/9139-0

Veröffentlicht: 05.09.2023, 07.20 Uhr