1456. Bilanz zu den Versammlungen und Protestaktionen durch Klimaaktivisten seit Donnerstag, 24.08.2023, bis Freitag, 01.09.2023

-siehe Medieninformation vom 22.08.2023, Nr. 1375

-siehe Medieninformation vom 24.08.2023, Nr. 1387

-siehe Medieninformation vom 25.08.2023, Nr. 1397

-siehe Medieninformation vom 25.08.2023, Nr. 1400

-siehe Medieninformation vom 28.08.2023, Nr. 1407

-siehe Medieninformation vom 28.08.2023, Nr. 1415

-siehe Medieninformation vom 29.08.2023, Nr. 1416

-siehe Medieninformation vom 29.08.2023, Nr. 1423

-siehe Medieninformation vom 30.08.2023, Nr. 1425

-siehe Medieninformation vom 31.08.2023, Nr. 1429

-siehe Medieninformation vom 01.09.2023, Nr. 1434

-siehe Medieninformation vom 01.09.2023, Nr. 1439

-siehe Medieninformation vom 02.09.2023, Nr. 1440

Seit Donnerstag, 24.08.2023, 08:00 Uhr, führen Aktivisten der "Letzten Generation" in München nicht angemeldete Blockadeaktionen durch. Bislang wurden in diesem Zusammenhang mehr als 60 Aktionen durchgeführt, bei denen sich zumeist etwa 5 - 10 Personen auf die Fahrbahn im Bereich von Verkehrsknotenpunkten in München setzten und sich teilweise an der Fahrbahndecke bzw. aneinander festklebten.

Neben der Allgemeinverfügung der Stadt München, welche Versammlungen in Form von Straßenblockaden, bei denen sich Teilnehmer fest mit der Fahrbahn verbinden, bis einschließlich, Dienstag, 12.09.2023, untersagt, hat die Polizei 33 Einzelverfügungen des Kreisverwaltungsreferats für ein sogenanntes Mitführ- und Benutzungsverbot von Sekundenklebern an Betroffene ausgehändigt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hat das Polizeipräsidium München in mehr als 540 Fällen Verstöße (Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem StGB, dem Bayerischen Versammlungsgesetz und der Allgemeinverfügung) festgestellt und angezeigt. Diese Verstöße wurden durch 75 Personen begangen, die fast alle mehrfach angezeigt wurden.

Bislang wurden wegen Blockadeaktionen 27 Personen (13 Frauen und 14 Männer im Alter von 19 bis 73 Jahren mit Wohnsitzen in Bayern 9x, Berlin 5x, Sachsen 4x, Niedersachsen 3x, Sachsen-Anhalt 2x, Baden-Württemberg 1x, Nordrhein-Westfalen 1x, Rheinland-Pfalz 1x und Schleswig-Holstein 1x) in längerfristigen Gewahrsam genommen (16 Personen bis 10.09.2023, neun Personen bis 12.09.2023 und zwei Personen bis 30.09.2023). Die Gewahrsamnahmen wurden durch das Polizeipräsidium München angeordnet und durch das zuständige Amtsgericht München bestätigt. In zwei Fällen verlängerte das Gericht die Anordnung des Polizeipräsidiums München bis zum Samstag, 30.09.2023.

Im Zuge der Blockadeaktionen kam es teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, insbesondere auf dem Mittleren Ring und wichtigen Ausfallstraßen und meist zu Zeiten des Berufsverkehrs.

Auf die Fahrgäste des ÖPNV hatten die Blockadeaktionen teils erhebliche Auswirkungen. Busse konnten ihre Personenbeförderung nicht fortsetzen, wichtige Umsteigepunkte konnten über Zeiträume von ein bis zwei Stunden teilweise gar nicht bedient werden. 56 Fahrten fielen nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wegen blockierter Busse komplett aus.

Fast täglich waren auch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge mit Sondersignalen von den nicht angemeldeten Blockadeaktionen betroffen, die dadurch teilweise Umwege fahren mussten oder nur in Schrittgeschwindigkeit weiterfahren konnten. Am Freitag, 01.09.2023, musste ein Fahrzeug des Rettungsdienstes auf einer Einsatzfahrt von der Donnersberger Brücke auf die Arnulfstraße aus einem Stau durch die Polizei rückwärts abgeleitet werden.

Das Polizeipräsidium München hatte seit Beginn der Blockadeaktionen mehr als 2000 Beamte im Einsatz, um diese Einsatzsituationen zu bearbeiten. Da die Blockaden der Letzten Generation unangekündigt stattfinden, mussten für den o.g. Zeitraum täglich über 200 Beamte zur Einsatzbearbeitung abgestellt werden. Darunter Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei, die nicht mehr für ihre originären Bereiche zur Verfügung stehen und bei der dortigen Ermittlungstätigkeit entsprechend fehlen. Gleiches gilt für die Beamten welche z.B. für Verkehrslenkungsmaßnahmen vorgehalten werden müssen und auf ihren Polizeiinspektionen für die Übernahmen von Einsätzen oder auch für Verkehrsüberwachungsmaßnahmen nicht zur Verfügung stehen. Bei der Einsatzabarbeitung durch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München werden die Einsätze priorisiert.

Als Folge der Übernahme von Aufgaben zur Bewältigung der Blockadeaktionen bestand der Umstand, dass es bei weniger priorisierten Einsätzen, wie bei Ordnungsstörungen oder Verkehrsunfällen ohne Personenschaden mitunter zu längeren Wartezeiten kam. Die unangekündigten Blockadeaktionen hatten somit direkte Auswirkungen auf viele polizeiliche Bereiche und somit auch auf die Bevölkerung, mit deren Belangen die Münchner Polizei betraut ist.

Mit Beginn des geplanten Einsatzes zur IAA Mobility 2023 stehen dem PP München zur Bewältigung des Einsatzes bis zu 4.500 Einsatzkräfte zur Verfügung.

1457. Polizeieinsatz zur IAA Mobility - Bilanz zu den Versammlungen und Protestaktionen am Montag, 04.09.2023

Am Montag, 04.09.2023, gegen 06:30 Uhr, kam es im Münchner Stadtgebiet zu drei Blockadeaktion von Klimaaktivisten an folgenden Örtlichkeiten:

A 8 / Innsbrucker Ring

A 8 / Rosenheimer Straße

Innsbrucker Ring / Ottobrunner Straße

Die Personen hatten sich teilweise an der Fahrbahn und aneinander festgeklebt.

Durch die Blockadeaktionen kam es erneut zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, weshalb durch die Münchner Polizei umfangreiche Verkehrsmaßnahmen getroffen werden mussten.

In einem Rückstau auf der A 8 befand sich auch ein Rettungswagen mit einem Patienten, bei dem der Verdacht einer lebensbedrohlichen Erkrankung vorlag. Die Weiterfahrt des Rettungsfahrzeugs wurde verzögert. Das Einsatzfahrzeug musste durch die Polizei durch den gestauten Verkehr geleitet werden.

Gegen die beteiligten Personen wird wegen des Verdachts der Nötigung und weiteren Verstößen, u. a. gegen die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München ermittelt.

Um 07:30 Uhr führte eine andere Gruppierung im Bereich des Messegeländes eine Aktion durch, bei der Pkw-Karosserien in ein dortiges Gewässer eingebracht wurden. Um die 15 Personen beteiligten sich an der Aktion. Diese nicht angezeigte Versammlung stand ebenfalls im Kontext mit Umwelt- und Klimaschutz. Die Karosserien wurden von den Aktivisten selbst aus dem Wasser entfernt. Gegen 08:15 Uhr war die Aktion beendet.

Gegen die Personen wurde wegen Hausfriedensbruch und gegen eine Person wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt.

Gegen 11:30 Uhr begann an einem Fußgänger-Überweg am Georg-Brauchle-Ring (Lilian-Board-Weg) eine Versammlung, an der etwa 30 Personen teilnahmen. Zwei der Personen seilten sich von der Brücke ab und entrollten ein Banner, ebenfalls zum Themenfeld Umwelt- und Klimaschutz. Gegen 12:30 Uhr wurde die Versammlung beendet. Für die Dauer der Versammlung wurden mehrere Fahrstreifen auf dem Georg-Brauchle-Ring gesperrt. Es kam zu moderaten Verkehrsbeeinträchtigungen.