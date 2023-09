2006 – Unfallflucht und mehr

Universitätsviertel – Am gestrigen Sonntag (03.09.2023) entzog sich ein bislang unbekannter Motorradfahrer einer Polizeikontrolle in der Salomon-Idler-Straße.

Gegen 06.30 Uhr wollte eine Polizeistreife den bislang unbekannten Motorradfahrer einer Kontrolle unterziehen, da er ohne Helm und Licht unterwegs war. Als der bislang Unbekannte die Streife bemerkte, entfernte er sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet. Hierbei nahm er keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Der bislang Unbekannte konnte trotz sofortiger Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Beschreibung des Unbekannten:

männlich, dunkle mittellange Haare, schwarze Lederjacke, schwarzes Motorrad

Bereits am Vortag (02.09.2023) gegen 18.30 Uhr entzogen sich zwei Motorradfahrer einer Kontrolle in der Inverness-Allee. Auf ihrer Flucht in Richtung Argonstraße und weiter Richtung Frischstraße touchierte einer der bislang unbekannten Fahrer einen Radfahrer. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

Trotz umfangreicher Fahndung auch mit dem Einsatz der Drohne konnten die beiden bislang unbekannten Fahrer nicht mehr festgestellt werden. Die beiden Unbekannten waren jeweils mit einem roten und einem schwarzen Motorrad unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen u.a. wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die geschädigt oder gefährdet wurden oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.

2007 – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (03.09.2023) war ein 21-Jähriger unter Drogeneinfluss in der Berliner Allee unterwegs und verursachte dabei mehrere Unfälle. Hierbei wurden vier Personen leicht verletzt. Letztlich leistete er Widerstand gegen Polizeibeamte.

Gegen 10.30 Uhr verließ der 21-Jährige ein Parkhaus und fuhr hierbei gegen die Ausfahrtsschranke. Anschließend fuhr er auf einen anderen Pkw auf, der an der Kreuzung Amagasaki-Allee an der roten Ampel hielt. Anschließend entfernte sich der 21-Jährige ohne sich um den Schaden zu kümmern.

An der Kreuzung Amagasaki-Allee Ecke Berliner Allee fuhr der 21-Jährige dann entgegen der Fahrrichtung auf die Berliner Allee auf und kollidierte dort mit zwei weiteren Pkws. Auch hier wollte er sich von der Unfallörtlichkeit entfernen, was jedoch zwei Zeugen verhinderten. Sie hielten den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest.

Die Beamten fesselten den 21-Jährigen, auch während der Kontrolle versuchte der 21-Jährige mehrfach erfolglos zu flüchten und leistete hierbei Widerstand gegen die Beamten. Zwei Beamten wurden hierbei leicht verletzt.

Wie sich bei der weiteren Kontrolle herausstellte, stand der 21-Jährige offenbar unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 21-Jährigen.

2008 – Einbruch scheitert

Lechhausen – In der Zeit von Freitag (01.09.2023), 18.30 Uhr bis Samstag (02.09.2023), 05.00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Dr.-Otto-Meyer-Straße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.