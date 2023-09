REGENSBURG. Freitagnacht, 1. September kam es zum Raub einer Geldbörse. Die Polizei konnte kurz darauf einen Tatverdächtigen festnehmen.

Kurz vor Mitternacht hielten sich zwei Regensburger (18 und 19 Jahre alt) an einer Bushaltestelle nahe des Fürst-Anselm-Parks auf. Dort wurden sie aus einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher heraus angesprochen und nach Geld gefragt. Nachdem sie den Wunsch verwehrten, griff einer der Jugendlichen nach der Geldbörse des Älteren, die dieser jedoch festhielt. Ein weiterer Jugendlicher habe daraufhin mit einem Gegenstand, möglicherweise einem Messer, gedroht. Nachdem der 19-Jährige seine Geldbörse losließ, flüchteten die Jugendlichen. Die Polizei wurde sofort über Notruf verständigt und konnte so schnell umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen einleiten. Tatsächlich gelang es den Beamten einen Tatverdächtigen im Bereich der Margaretenstraße festzunehmen. Bei ihm handelt es sich um einen in Regensburg wohnhaften 15-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen. Bei seiner Durchsuchung konnte die Polizei die zuvor geraubte Geldbörse auffinden und sicherstellen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen eines Raubdeliktes zu. Die Ermittlungen, insbesondere zu den weiteren Jugendlichen, sind noch nicht abgeschlossen und wurden von der Kriminalpolizei Regensburg übernommen.