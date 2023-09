MARKTREDWITZ. In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten drei Männer in Marktredwitz ein Quad zu stehlen. Die Polizei konnte kurz darauf drei tschechische Tatverdächtige festnehmen. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen das Trio.

Am frühen Montagmorgen, zwischen 1 Uhr und 1.15 Uhr, erwischte ein Anwohner in der Fichtenstraße in Marktredwitz einen Mann in seinem Carport, als dieser versuchte, sein Quad zu stehlen. Der Dieb ergriff die Flucht und stieg in einen weißen Kleintransporter. Durch die sofort eingeleitete Fahndung konnte der weiße Transporter auf der B303 durch eine Polizeistreife angehalten werden. Der 42-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem waren falsche Kennzeichen an dem Kleintransporter angebracht. Zwei der drei männlichen Insassen im Alter von 34, 42 und 54 Jahren waren bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Im Fahrzeug fanden die Polizisten außerdem noch Rauschgift und diverses Aufbruchwerkzeug.

Die Staatsanwaltschaft Hof und Kriminalpolizei Hof haben die Ermittlungen übernommen. Am Montagvormittag erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl gegen die Männer.