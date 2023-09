In den frühen Nachmittagsstunden des gestrigen Sonntags geriet in der Hauptstraße in Karlskron der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Alle im Haus anwesenden Bewohner konnten ihr Heim unverletzt verlassen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften aus Karlskron und Reichertshofen waren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 300.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bereits heute Vormittag erste Untersuchungen am Brandort durchgeführt. Demnach dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine technische Ursache, die im Zusammenhang mit der auf dem Dach installierten Photovoltaikanlage steht, zum Ausbruch des Feuers geführt haben. Die Ermittlungen dauern an.