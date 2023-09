WALLENFELS, LKR. KRONACH. Am Samstagnachmittag kam es in einem Waldstück nahe Wallenfels zu einem tödlichen Unfall bei Waldarbeiten. Ein 56-Jähriger erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Am Samstag, gegen 14 Uhr, befanden sich ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Kronach und sein 19-jähriger Sohn zur Beseitigung von Sturmschäden in einem Waldstück bei Wallenfels. Bei den Arbeiten geriet der abgestellte Traktor ins Rutschen und drohte, die Böschung hinabzurollen. Dies wollte der 56-Jährige verhindern, kam jedoch nicht mehr rechtzeitig. Der Traktor kippte um, und der montierte Frontlader klemmte den Mann ein. Für Bergung und Transport in ein Krankenhaus musste ein Rettungshubschrauber eingesetzt werden. Der 56-Jährige starb noch am Abend an seinen schweren Verletzungen.