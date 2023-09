ARRACH, KAITERSBERG, LKR. CHAM. Am Abend des 03.09.2023 kam es zu einem Kletterunfall am Kaitersberg/Kreuzfelsen, infolgedessen ein 37-Jähriger tödlich verletzt wurde.

Gegen 17.00 Uhr wurde die ILS über einen schwer verletzten Kletterer am Kreuzfelsen alarmiert. Mit Hilfe eines Rettungshubschraubers und einer Seilwinde wurden Rettungskräfte, ein Notarzt und Kräfte der Bergwacht, zur Absturzstelle und zum Verletzten gebracht. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der 37-Jährige schließlich in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Noch am gleichen Tag erlag der Kletterer allerdings seinen schweren Verletzungen, die er sich aufgrund seines Absturzes zuzog.

Neben den Rettungskräften und den Bergwachten Lam und Arnbruck waren auch Kräfte der Polizeiinspektionen Cham und Bad Kötzting sowie ein Polizeibergführer des Polizeipräsidiums Niederbayern vor Ort. Miteingebunden waren auch Seelsorger.

Die Untersuchungen zum tödlichen Bergunfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter vor. Es ist von einem Bergunfall auszugehen.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 13.30 Uhr