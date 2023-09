FÜRTH. (1021) Am Freitagabend (01.09.2023) stellte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses zwei fremde Personen fest. Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Fürth nahmen daraufhin kurz hintereinander zwei mutmaßliche Diebe fest.



Der Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Sommerstraße alarmierte gegen 17:30 Uhr die Polizei, nachdem er im Haus einen Mann und eine Frau festgestellt hatte, die dort nicht wohnten und augenscheinlich einen Gegenstand vom Dachboden nach außen trugen. Die beiden zunächst Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht, wobei der männliche Täter in ein leerstehendes Nebengebäude rannte. Die Polizeiinspektion Fürth kam mit mehreren Streifen vor Ort und umstellte das Gebäude. Während die Einsatzkräfte das Haus betraten, stieg der 27-jährige Tatverdächtige im Obergeschoss aus nach außen auf einen Fenstersims und hielt sich dort an einer Regenrinne fest. Beamten der Zivilen Einsatzgruppe gelang es kurz darauf, den Mann zurück ins Haus zu ziehen und vorläufig festzunehmen. Alle Beteiligten blieben hierbei unverletzt.

Die weibliche Täterin entkam zunächst unerkannt. Gegen 18:30 Uhr fiel eine 38-jährige Frau in einem Discounter in der Kaiserstraße wegen des Verdachts des Ladendiebstahls auf. Die Frau rannte davon, konnte jedoch kurz darauf durch die Polizei in einem U-Bahnhof vorläufig festgenommen werden. Bei den daraufhin angestellten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei der 38-Jährigen um die zunächst unerkannt geflüchtete Tatverdächtige aus dem Mehrfamilienhaus in der Sommerstraße handelte.



Erstellt durch: Marc Siegl / mc