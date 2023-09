A9 / FRANKENWALD-WEST, LKR. HOF. Die Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb zogen am Samstagnachmittag über ein halbes Kilo Rauschgift aus dem Verkehr. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen zwei Männer.

Ein Ford Focus aus dem Zulassungsbereich Gifhorn in Niedersachsen geriet am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, ins Visier der Schleierfahnder aus Selb. Besetzt war das Fahrzeug mit einem 45-jährigen Kosovaren und einem 22-jährigen Albaner als dessen Beifahrer. Bei der Kontrolle an der Rastanlage Frankenwald-West stellten die Fahnder über ein halbes Kilo Marihuana in dem Fahrzeug fest. Zudem fanden sie noch mehrere Kleinmengen von Rauschgift bei den Insassen. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei in Hof. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter am Sonntagmittag Haftbefehl gegen die beiden Durchreisenden. In verschiedenen Justizvollzugsanstalten warten sie nun auf den weiteren Fortgang des Strafverfahrens wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.