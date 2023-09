1441. Größere Durchsuchungsaktion wegen Kinderpornographie in München – Stadtgebiet und Landkreis

Am Donnerstag, 31.08.2023, wurden in den frühen Morgenstunden durch das Kommissariat 17 unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I und der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, Zentralstelle Cybercrime Bayern bzw. Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt.

Im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornografie wurden durch Einsatzkräfte der Polizei elf Durchsuchungsbeschlüsse in Stadt und Landkreis München vollzogen. Bei den insgesamt elf Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 63 Jahren besteht der dringende Tatverdacht, dass sie Kinderpornografie nicht nur besessen, sondern teilweise auch verbreitet haben. Zusammenhänge zwischen den Taten oder relevante Verbindungen zwischen den einzelnen Tatverdächtigen sind nach dem aktuellen Ermittlungsstand nicht bekannt.

Grundlage der Durchsuchungsmaßnahmen sind Meldungen von Providern. Provider in den USA sind wegen eines US-Bundesgesetzes verpflichtet, dort bekannt gewordene strafrechtlich relevante Sachverhalte an die Organisation „National Center For Missing and Exploited Children“ (NCMEC) weiterzuleiten. Diese Hinweise werden an die für die weiteren Ermittlungen zuständigen Behörden in den USA und im Ausland weitergeleitet. Nach Prüfung der strafrechtlichen Relevanz und der Feststellung einer örtlichen Zuständigkeit in Deutschland werden die Vorgänge durch das BKA den zuständigen Landeskriminalämtern bzw. Polizeidienststellen zur Verfügung gestellt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler stellten bei der Durchsuchungsaktion zahlreiche Mobiltelefone, Computersysteme und elektronische Speichermedien sicher.

Die elf Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die digitalforensische Auswertung der Datenträger erfolgt nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen, die vom Kommissariat 17 der Münchner Polizei geführt werden.

1442. Politisch motivierte Schmierschriften – Untermenzing

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 29.08.2023, 18:15 Uhr, und Mittwoch, 30.08.2023, 07:10 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Außenfassade eines Lebensmittelgeschäftes im Bereich der Vesaliusstraße.

Mit schwarzer Farbe wurden Schriftzüge mit Bezug zum Tierschutz angebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Kommissariat 45 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat Beobachtungen in der Vesaliusstraße in 80999 München gemacht, die Aufschluss über den Tatablauf bzw. über die Täter geben können?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1443. Fußgänger missachtet Rotlicht, Rollerfahrer kommt zu Sturz; eine Person verletzt – Moosach

Am Freitag, 01.09.2023, gegen 06:50 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf einem Kleinkraftrad die Max-Born-Straße entlang in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Feldmochinger Straße beabsichtigte er in diese rechts einzubiegen.

Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 74-Jähriger mit Wohnsitz in München die Max-Born-Straße in südliche Richtung an der Fußgängerfurt zu überqueren. Dabei missachtete er das für ihn geltende Rotlicht.

Der 54-Jährige musste daraufhin ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte er mit seinem Kleinkraftrad. Bei dem Sturz wurde der 54-Jährige verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 74-Jährige blieb unverletzt.

Am Kleinkraftrad entstand ein leichter Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1444. Fahrradfahrer kollidiert mit geöffneter Pkw-Tür; eine Person verletzt – Pasing

Am Freitag, 01.09.2023, gegen 08:50 Uhr, fuhr ein 67-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW auf der Planegger Straße in Richtung Blumenauer Straße. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 64-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Zeitgleich fuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf einem Fahrrad auf dem Radweg der Planegger Straße, ebenfalls in dieselbe Richtung.

Der 67-Jährige hielt mit dem Pkw am rechten Fahrbahnrand und die 64-jährige Beifahrerin öffnete die Pkw-Tür. Der 63-Jährige wiederum kollidierte mit der sich öffnenden Beifahrertür und stürzte. Er wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die 64-Jährige blieb unverletzt.

Am Pkw und am Fahrrad entstand jeweils ein leichter Sachschaden.

Hinweis der Münchner Polizei:

Die Münchner Polizei bittet alle Autofahrerinnen und Autofahrer, daran zu denken, dass sie nach dem Einparken und vor dem Öffnen der Fahrzeugtüren auf den Straßenverkehr und insbesondere auf heranfahrende Fahrradfahrende achten. Durch das plötzliche Öffnen von Fahrzeugtüren kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen für anderer Verkehrsteilnehmer.

Auch der sog. Holländer-Griff, ein Öffnen der Tür mit der von der Türseite abgewandten Hand, wodurch der Oberkörper so weit gedreht wird und ein automatischer Schulterblick erfolgt, kann in solchen Situationen sinnvoll sein. Bitte weisen Sie auch Ihre Mitfahrerinnen und Mitfahrer beim Aussteigen auf Achtsamkeit hin.

1445. Verkehrsunfall bei Überholvorgang; eine Person verletzt – Aying

Am Samstag, 02.09.2023, gegen 11:30 Uhr, fuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf einem Kraftrad auf der Staatsstraße 2081 in Aying in südliche Richtung.

Unmittelbar vor einer leichten Rechtskurve beabsichtigte er einen vorausfahrenden Pkw zu überholen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 24-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Kleintransporter der Marke Ford auf der Staatsstraße 2081 in nördliche Richtung.

Der 63-Jährige übersah bei dem Überholvorgang den entgegenkommenden 24-Jährigen und stieß mit dem Kraftrad gegen die linke Fahrzeugseite des Kleintransporters. Der 63-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Am Kraftrad entstand ein Totalschaden. Der Kleintransporter wurde ebenfalls schwer beschädigt.

Die Staatsstraße 2081 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Richtungen für ungefähr 90 Minuten vollständig gesperrt werden. Es kam hierbei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1446. Leerer Kinderwagen wird von U-Bahn erfasst – Garching

Am Samstag, 02.09.2023, gegen 16:00 Uhr, befand sich eine 25-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München im U-Bahnhof in Garching. Zusammen mit ihrem Sohn wartete sie auf die U-Bahn. Sie führte außerdem den Kinderwagen des Sohnes mit sich.

Sie suchte zusammen mit ihrem Sohn einen nahegelegenen Abfalleimer auf, während sie den Kinderwagen auf dem Bahnsteig stehen ließ.

In dem Moment fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim als Triebfahrzeugführer mit einer U-Bahn in den Bahnhof ein.

Durch die Sogwirkung wurde der leerstehende Kinderwagen in das Gleis gezogen und von der U-Bahn überrollt.

Die 25-Jährige verließ daraufhin zusammen mit ihrem Sohn den Bahnhof. Aus diesem Grund war zunächst unklar, ob Personen bei dem Unfall zu Schaden gekommen sind.

Im Nachgang meldete sich die 25-Jährige bei einer nahegelegenen Dienststelle und räumte ihre Beteiligung ein. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der Kinderwagen wurde bei dem Unfall komplett zerstört.

Die U-Bahn blieb unbeschädigt. Der Bahnverkehr auf dem Streckengleis war für ca. 60 Minuten unterbrochen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1447. Auflösung einer nicht angemeldeten Musikveranstaltung – Grasbrunn

Am Sonntag, 03.09.2023, gegen 00:15 Uhr, stellte eine zivile Polizeistreife im Bereich Grasbrunn in einer Autobahnunterführung eine nicht angemeldete Musikveranstaltung fest.

Zu dem Zeitpunkt befanden sich an der Örtlichkeit ca. 70 Jugendliche. Die Veranstaltung wurde von einer professionellen Musikanlange begleitet, welche von diversen DJs betrieben wurde.

Mehrere Einsatzkräfte der Münchner Polizei wurden zur Auflösung der Veranstaltung zur Einsatzörtlichkeit entsendet. Nachdem die Veranstaltung durch die Polizei beendet wurde, verließen die Jugendlichen die Örtlichkeit. Als Veranstalter gab sich ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München zu erkennen.

Der 18-Jährige wurde wegen der nicht angemeldeten Veranstaltung angezeigt.