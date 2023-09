Wohnungseinbruch - Kripo ermittelt - Zeugen gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben die Abwesenheit von Bewohnern genutzt und sind gewaltsam in deren Wohnung eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Behringstraße zwischen Dienstag, 16:30 Uhr, und Samstag, 13:50 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus und flüchteten im Anschluss. Die Scheibe ist dabei zu Bruch gegangen. Verwandte der Geschädigten stellten den Einbruch fest, als sie nach dem Rechten sehen wollten und verständigten umgehend die Polizei.

Ob die Täter Geld oder Wertgegenstände an sich genommen haben, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Nachbarn oder Passanten auf entsprechenden Lärm aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Nach Körperverletzung - Tatverdächtiger flüchtig - Schnelle Festnahme

MILTENBERG. Beamte der Miltenberger Polizei entdeckten am Freitagabend einen stark blutenden Mann nahe des derzeit laufenden städtischen Festbetriebs. Im Rahmen der Fahndung konnten sie einen Tatverdächtigen festnehmen. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 22:30 Uhr fiel der Streife ein 22-Jähriger auf der Laurentiusbrücke auf, der offensichtlich im Gesicht verletzt war. Die Beamten verständigten den Rettungsdienst und ließen den Verletzten medizinisch behandeln. Offensichtlich wurden den Mann die Verletzungen bei einer körperlichen Auseinandersetzung beigebracht, die sich kurz davor zugetragen hatte.

Die Polizisten konnten einen ebenfalls 22-jährigen Tatverdächtigen noch im Ortsgebiet festnehmen. Der Mann hatte sich in einem Hof versteckt. Die Beamten mussten ihn aufgrund seiner Aggressivität und augenscheinlich starken Alkoholisierung über Nacht in Gewahrsam nehmen.

Der Rettungsdienst brachte den ebenfalls deutlich alkoholisierten Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Hintergründe und der genaue Geschehensablauf sind derzeit noch unklar. Die Polizei Miltenberg ermittelt und sucht dabei auch nach möglichen Tatzeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Mit Stein auf Autoscheibe geschlagen - Aufmerksamer Zeuge - Festnahme

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am frühen Samstagmorgen konnte die Aschaffenburger Polizei einen Mann auf frischer Tat festnehmen, der gerade auf ein parkendes Auto einschlug. Ein Augenzeuge handelte genau richtig und hatte die Beamten verständigt.

Der 62-jährige Tatverdächtige konnte um kurz vor 02:00 Uhr dabei beobachtet werden, wie er gerade dabei war mit einem Stein auf einen in der Goethestraße geparkten VW Polo einzuschlagen. Der Zeuge zögerte nicht lange und verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten den 62-Jährigen schnell festnehmen. Nachdem seine Identität geklärt werden konnte, entließen ihn die Polizisten wieder auf freien Fuß.

Der Grund für sein Handeln und die Frage, ob der Mann auch für weitere ähnliche Taten in Frage kommt, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Pkw-Brand - Polizei ermittelt zur Ursache

GROßOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend ist ein Pkw in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kripo Aschaffenburg, die einen Brandstiftung nicht ausschließen kann, hofft auf Zeugenhinweise.

Gegen 22:10 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand im Westring ein. Ein Anwohner stellte fest, dass ein geparkter grauer Audi S4 in Flammen teilweise in Flammen stand und verständigte die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf Gebäude verhindern.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro

Die Kriminalpolizei Aschaffenburger hat noch vor Ort ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel 06021/857-1733 zu melden.

Nach Festbesuch - Heranwachsende entwurzeln Pflanzen und entwenden Klapptisch - Eigentümer gesucht

MILTENBERG. Zwei junge Männer haben am Samstagabend nach dem Besuch der Michaelismesse Sträucher entwurzelt und einen Tisch entwendet. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer des Möbelstücks.

Passanten machten gegen 22:15 Uhr die Streife der Miltenberger Polizei auf Personen aufmerksam, die in der Hauptstraße wüteten. Die beiden Männer im Alter von 19 und 23 Jahren hatten nach dem Besuch des Festbetriebs einige Pflanzen aus Kübeln gerissen und dadurch Schäden verursacht. Daneben hatten sie auch einen kleinen klappbaren Tisch bei sich, den sie an noch unbekannter Örtlichkeit entwendet haben müssen.

Die Streife versuchte noch in der Nacht zu klären, wem der Tisch gehört. Dies war jedoch nicht von Erfolg gekrönt.

Der Eigentürmer wird gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Dienstag wurden in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 17:30 Uhr zwei Messingkerzenständer aus der Mutter-Gottes-Kirche in der Schlossgasse entwendet.

ASCHAFFENBURG - NILKHEIM. Zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Freitag, 07:30 Uhr, hat ein Unbekannter sich Zugang zum Innenraum eines grauen Seat Ibiza verschafft. Entwendet wurde nichts. Der Seat war in der Feuerbachstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. AM Freitagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde ein blauer Mercedes auf dem Parkplatz am Altstadtfriedhof bei einer Unfallflucht beschädigt.

ASCHAFFENBURG - STRIETWALD. Am Freitag wurde ein geparkter schwarzer BMW in der Strietwaldstraße Höhe der 60er Hausnummern mutwillig zerkratzt. Die Tat muss sich zwischen 20:15 Uhr und 21:15 zugetragen haben.

ASCHAFFENBURG - STRIETWALD. Am Freitag kam es zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr zu einer Unfallflucht, bei der ein geparkter Skoda Kamiq in der Farbe Schwarz beschädigt wurde. Das Auto stand auf einem Parkplatz in dem Hasenhägweg Höhe der 20er Hausnummern.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Samstag, 14:30 Uhr, wurde ein silber-schwarzes Mountainbike der Marke Bergsteiger aus einem Innenhof in der Reigersbergstraße gestohlen. Das Rad war mit einem Schloss gesichert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 21:30 Uhr, und Samstag, 00:30 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer Ford Fiesta in der Hüttenberger Straße mutwillig mit einer Glasflasche beschädigt.

GEISELBACH, OT OMERSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 23:00 Uhr, und Samstag, 06:00 Uhr, hat ein Unbekannter mit seinem Pkw ein Verkehrszeichen an der Kreuzung der Dorfstraße und der Straße "Am Weiher" umgefahren und ist anschließend geflüchtet.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag hat ein unbekanntes Fahrzeug einen silbernen Skoda Kodiaq auf dem EDEKA-Parkplatz in der Aschaffenburger Straße angefahren. Der Unfall muss sich gegen 11:50 Uhr ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde zwischen 17:30 Uhr und 21:15 Uhr ein blauer Toyota auf dem Parkplatz unterhalb der Martinsbrücke bei einer Unfallflucht beschädigt.

MILTENBERG. Ein VW Polo wurde am Donnerstag zwischen 08:50 Uhr und 13:25 Uhr bei einer Unfallflucht auf den Parkplätzen zwischen Kirche und Jugendherberge im Burgweg beschädigt.

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend wurde in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 21:10 Uhr ein schwarzer Peugeot offensichtlich mutwillig am Außenspiegel beschädigt. Das Auto stand geparkt in der Wilhelmstraße im Bereich der 100er Hausnummern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg a. Main

KLINGENBERG, OT TRENNFURT. Am Freitag wurde ein geparkter grauer 3er BMW in der Zeit zwischen 13:25 Uhr und 19:40 Uhr auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz in der Alexander-Wiegand-Straße angefahren. Bei der Unfallflucht wurde der BMW an der Front beschädigt.

RÖLLBACH, LKR. MILTENBERG. Am Samstag hat um kurz nach 21:00 Uhr ein unbekannter Pkw den Außenspiegel eines schwarzen Nissan Qashqai touchiert und beschädigt. Der Nissan war in der Hauptstraße Höhe der 70er Hausnummern abgestellt.

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr ein grauer Audi A6 bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Bergstraße am Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.