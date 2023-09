PUSCHENDORF. (1015) In der Nacht von Freitag (01.09.2023) auf Samstag (02.09.2023) brachen bislang unbekannte Täter in einen Discounter in Puschendorf (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 20:45 Uhr bis 05:45 Uhr mutmaßlich über das Dach Zutritt zu dem Markt im Schlagweg. Im Büro des Discounters öffneten sie einen Tresor und entwendeten mehrere tausend Euro. Zusätzlich verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von ebenfalls mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Kriminaldauerdienst Mittelfranken wurden bereits Spuren am Tatort gesichert und erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit dem beschriebenen Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl