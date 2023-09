PEGNITZ. Am Samstagabend geriet in einem Pegnitzer Ortsteil ein Radlader in Flammen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Samstag, gegen 18.15 Uhr, ging bei der Feuerwehr der Notruf ein. Ein Radlader eines Sägewerks zwischen Buchau und Leups stand in Flammen. Die umliegenden Feuerwehren waren schnell vor Ort und konnten ein Übergreifen auf das Sägewerk verhindern. Am Radlader entstand ein Brandschaden von etwa 15.000 Euro. Wegen der noch unklaren Ursache des Brandes hat die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen aufgenommen.