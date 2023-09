BAMBERG. Am Samstagnachmittag brannte in Bamberg ein Kleintransporter bis zum Totalschaden aus. Wegen der unklaren Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Am Samstag, gegen 14.20 Uhr, meldeten Passanten über Notruf den Vollbrand eines Kleintransporters. Der Mercedes Sprinter war auf dem Betriebshof einer Firma in der Böttgerstraße abgestellt. Da der Motorraum und das Führerhaus komplett ausgebrannt waren, konnte die Feuerwehr nur noch ein Wrack mit Totalschaden von zirka 30.000 Euro löschen. An der angrenzenden Gebäudewand entstand ein Schaden von zirka 10.000 Euro.

Zur unklaren Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei Bamberg. Wenn Sie Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.