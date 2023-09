KIRCHDORF A.INN, LKR. ROTTAL-INN. Pkw-Fahrer wendet unerlaubt auf Bundesstraße B 12 und verursacht schweren Verkehrsunfall

Am Samstag, 02.09.2023, befuhr ein 24-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Rottal-Inn gegen 17:40 Uhr mit seinem Pkw Skoda die Bundesstraße B 12 in Kirchdorf a. Inn von Simbach a. Inn kommend in Fahrtrichtung München. Mit im Fahrzeug befanden sich seine 29-jährige Ehefrau sowie ein vierjähriges Kind und ein Säugling. Der Fahrzeuglenker versuchte an der Einschleifung auf die Fahrbahn aus Österreich unerlaubt zu wenden, um auf die Fahrbahn in Richtung Braunau (A) bzw. Simbach zu gelangen. Dabei übersah er einen aus Österreich kommenden Mercedes Sprinter, der von einem 34-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gelenkt wurde. In diesem Fahrzeug befanden sich dessen 24-jährige Ehefrau und der vierjährige Sohn.

Der Sprinter konnte nicht mehr bremsen bzw. ausweichen und prallte gegen Fahrerseite des Skoda.

Der 24-jährige Skoda-Lenker wurde mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Alle anderen Insassen der beiden Fahrzeuge wurden leicht verletzt und ebenfalls vorsorglich zur medizinischen Behandlung in umliegende Kliniken verbracht.

Durch die Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Gutachter zur Erstellung eines Unfallgutachtens an der Unfallstelle beauftragt.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser wird etwa auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden vom Unfallort abgeschleppt.

Eine medizinische Untersuchung des Skoda-Fahrers im Krankenhaus bestätigte den Verdacht der lebensgefährlichen Verletzungen glücklicherweise nicht. Er erlitt ebenfalls nur leichte Verletzungen.

Die Bundesstraße B 12 war für die Zeit der Unfallaufnahme bzw. Arbeit des Gutachters komplett gesperrt, die Verkehrsumleitung bzw. -lenkung erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf a. Inn sowie die Straßenmeisterei des Staatlichen Bauamts Passau.

Veröffentlicht: Samstag, 02.09.2023, 21.40 Uhr