Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Am Freitagabend gerieten zwei Männer in einer Bamberger Kneipe in Streit. Nach einem Schlag mit einem Bierkrug ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Bamberg wegen versuchten Totschlags.

Aus unbekanntem Grund gerieten am Freitagabend, gegen 23 Uhr, zwei Männer in einer Kneipe in der Kleberstraße aneinander. In Folge des Streits soll ein 41-Jähriger zu einem Maßkrug gegriffen und ihn seinem 40-jährigen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen haben. Der leere Krug zerbrach dabei und der 40-Jährige erlitt mittelschwere Gesichtsverletzungen. Glücklicherweise bestand keine Lebensgefahr und der Verletzte konnte das Krankenhaus nach seiner Behandlung wieder verlassen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde der 41-jährige Tatverdächtige am Samstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, setzte ihn jedoch, ebenfalls auf Antrag der Staatsanwaltschaft, gegen geeignete Auflagen außer Vollzug.

Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war, ist noch nicht zweifelsfrei klar. Zwar stammen die Streithähne beide aus Bamberg, waren sich aber bis zu ihrem Aufeinandertreffen gänzlich unbekannt.

Die Staatsanwaltschaft Bamberg und die Kriminalpolizei Bamberg ermitteln in dem Fall und suchen Tatzeugen. Wenn Sie den Streit oder die Tat beobachten konnten, melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.