1440. Sachstand zu den Versammlungen und Protestaktionen durch Klimaaktivisten von Freitag, 01.09.2023

Wie bereits berichtet wurden im Rahmen der beiden Blockadeaktionen am Morgen des Freitages, 01.09.2023, 10 Personen in polizeilichen Gewahrsam genommen. Das Polizeipräsidium München ordnete gegen sie einen längerfristigen Gewahrsam an. Diese Gewahrsamnahmen wurden im Laufe des Tages bei der richterlichen Überprüfung beim Amtsgericht München teilweise bis zum 30.09.2023 bestätigt. Seitens der Polizei war allerding lediglich eine Gewahrsamsdauer bis zum 10.09.2023 angeordnet worden.

Außerdem kam es am Freitag, 01.09.2023, in den Abendstunden zu einer weiteren nicht angemeldeten Versammlung:

An der Kreuzung Sonnenstraße (Fahrtrichtung südlich) / Prielmayerstraße blockierten mehrere Aktivisten den Verkehr, indem sie sich auf die Fahrbahn setzten.

Die Münchner Polizei musste aufgrund der durch die Blockadeaktion entstandenen Verkehrsstörungen Verkehrsmaßnahmen treffen und den Verkehr umleiten.

Im Zusammenhang mit der Aktion ermittelt die Münchner Kriminalpolizei gegen alle beteiligten Personen u. a. wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

Alle Beteiligten wurden nach erfolgter Sachbearbeitung wieder entlassen.