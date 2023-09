1439. Nachtrag zu den Versammlungen und Protestaktionen durch Klimaaktivisten von Freitag, 01.09.2023

siehe Medieninformation vom 22.08.2023, Nr. 1375

siehe Medieninformation vom 24.08.2023, Nr. 1387

siehe Medieninformation vom 25.08.2023, Nr. 1397

siehe Medieninformation vom 25.08.2023, Nr. 1400

siehe Medieninformation vom 28.08.2023, Nr. 1407

siehe Medieninformation vom 28.08.2023, Nr. 1415

siehe Medieninformation vom 29.08.2023, Nr. 1416

siehe Medieninformation vom 29.08.2023, Nr. 1423

siehe Medieninformation vom 30.08.2023, Nr. 1425

siehe Medieninformation vom 31.08.2023, Nr. 1429

siehe Medieninformation vom 01.09.2023, Nr. 1434

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Freitag, 01.09.2023, bis 11:00 Uhr, an zwei Örtlichkeiten in München zu nicht angemeldeten Versammlungen und damit einhergehenden Blockadeaktionen durch Klimaaktivisten.

Gegen 11:00 Uhr kam es am Odeonsplatz zu einer nicht angemeldeten Versammlung des Aktionsbündnisses Robin Wood. Zwei Personen kletterten auf die Fahnenmasten gegenüber der Theatinerkirche, um dort ein Banner als Kundgebungsmittel anzubringen. Sie türmten Autoreifen auf, und zündeten einen grünen Rauchtopf. Die Protestaktion anlässlich der IAA verfolgte die Forderung einer klimagerechten Mobilität für alle und wurde um 12:10 Uhr ohne weitere Vorkommnisse beendet. Mit der Aufarbeitung der diesbezüglichen versammlungsrechtlichen Verstöße (u. a. nicht angemeldete Versammlung, Entzünden des Rauchtopfes) ist die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung befasst.

Zwischen 12:00 Uhr und 13:15 Uhr gab es an drei Örtlichkeiten weitere Blockadeaktionen mit insgesamt 18 beteiligten Personen:

Prinzregentenstraße (9 Personen)

Von-der-Tann-Straße (2 Personen)

Franz-Josef-Strauß-Ring (7 Personen)

Die Polizei musste dabei aufgrund der erheblichen Rückstauungen umfangreiche Verkehrsmaßnahmen treffen.

Im Rahmen der beiden Aktionen am Morgen des Freitags, 01.09.2023 (07:30 Uhr), wurden insgesamt 10 Personen in polizeilichen Gewahrsam genommen. Hier erfolgt zurzeit noch die richterliche Überprüfung.