Kulmbach. Gleich dreimal machten sich unbekannte Einbrecher an Wohnhäusern im Kulmbacher Norden zu schaffen. Im Zeitraum von Mittwochmorgen bis Donnerstagnachmittag stiegen sie zweimal tatsächlich ein. Beim dritten Mal scheiterten die Täter.

Alle Tatorte liegen in Stadtteilen nördlich der Bundesstraße 289 in den dortigen Wohngebieten.

Im Einzelnen:

Burghaig

In der Straße „Bergsteig“ hebelten die Täter ein WC-Fenster auf und gelangten so ins Innere des freistehenden Einfamilienhauses. Offenbar fanden sie dort nicht, was sie suchten. Ohne Beute verließen sie das Anwesen durch die Haustüre wieder. Tatzeitraum: Donnerstag, von 10 bis 15 Uhr.

Petzmannsberg

In der Straße „Am Gartenfeld“ hebelten die Unbekannten das Badezimmerfenster auf und stiegen ein. Im Schlafzimmer durchwühlten sie Schränke und Schubladen und stahlen vermutlich ein Schmuckkästchen. Der Wert des Diebesguts ist bislang unklar. Tatzeitraum: Donnerstag, von 8 bis 15 Uhr.

Pörbitsch

Zu guter Letzt versuchten sich die Täter an einem Reihenhaus in der Sonnenleite. Hebelspuren an der Terrassentüre waren das Ergebnis. Hier waren die Unbekannten nicht ins Haus gelangt. Allerdings bleibt auch hier ein hoher Sachschaden zurück. Tatzeitraum: Mittwoch, 9 Uhr bis Donnerstag, 16 Uhr.

Aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte und des ähnlichen Tatzeitraumes ist ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen sehr wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat in den drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wenn Sie hilfreiche Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kripo.