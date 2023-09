FREISING: Am 30.08.2023, gegen 14:15 Uhr, kam es in Freising in der Gartenstraße Ecke Veitsmüllerweg zu einem Sexualdelikt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Eine 27-jährige Freisingerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Gartenstraße. An der Ecke zum Veitsmüllerweg bemerkte sie im Grünstreifen einen Mann, welcher sichtbar an seinem Glied manipulierte und hierbei den Blickkontakt zur Geschädigten suchte. Fahndungsmaßnahmen konnten nicht zur Ergreifung des Täters führen. Hinweise zum Täter erbittet die Kriminalpolizei Erding unter der Rufnummer 08122/968-0.

Personenbeschreibung: männlich, circa 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, mitteleuropäischer Phänotyp, schlank, bekleidet mit einer langen schwarzen Jeans, grüne Jacke und schwarze Cap.