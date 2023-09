ALBERTSHOFEN, LKR. KITZINGEN. Auf einer Baustelle in der Mainsondheimer Straße ist am Mittwochvormittag ein 24-jähriger Lehrling von einem Schalungselement erschlagen worden. Die Kripo Würzburg ermittelt nun, wie es zu dem tödlichen Betriebsunfall kommen konnte.



Dem derzeitigen Sachstand nach waren die Arbeiter kurz nach 08:00 Uhr damit beschäftigt, die Schalungselemente eines frisch betonierten Kellers zu entfernen. Um die Elemente zu lösen, stieg der Auszubildende in die Baugrube und löste die Eisenverbindungen. Dabei kippte aus bislang unbekannter Ursache eine der rund 150 Kilogramm schweren Platten um und klemmte den jungen Mann ein. Obwohl ihm sofort seine Kollegen zu Hilfe eilten und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versuchten, ihn mit einer Herz-Lungen-Wiederbelebung am Leben zu erhalten, konnte der Notarzt nur noch den Tod des 24-Jährigen feststellen.



Die Kripo Würzburg übernahm bereits am Mittwoch die weiteren Ermittlungen. Gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt Würzburg soll nun geklärt werden, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte.