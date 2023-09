Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis - Rollerfahrer verursacht Unfall und verletzt sich

BLANKENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend hat ein 49-Jähriger unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Einen Führerschein besitzt er nicht.

Ein 60-jähriger Mercedesfahrer war um 21:20 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als ihm im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße ein Rollerfahrer offensichtlich die Vorfahrt genommen hat und beide Fahrzeuge kollidierten. Der 49-Jährige fiel dabei von seinem Zweirad und verletzte sich leicht. Der Autofahrer ist unverletzt geblieben.

Die zur Unfallaufnahme hinzugerufene Streife der Polizei Alzenau stellte bei dem Rollerfahrer Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von rund einem Promille. Zudem stellte sich schnell heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten zur Behandlung in eine Klinik. Die Feuerwehr hat im Rahmen ihrer Einsatzunterstützung den Verkehr geregelt und die Fahrbahn nach der Unfallaufnahme fachmännisch gereinigt, bevor die einseitige Straßensperrung wieder aufgehoben werden konnte.

Fußgängerin bei Unfall mit Pkw verletzt

ASCHAFFENBURG - DAMM. Bei einem Zusammenstoß am Donnerstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz wurde eine 15-jährige Fußgängerin verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Um kurz nach 15:00 Uhr ist es in der Stengerstraße zu dem Unfall gekommen. Dem Sachstand nach hat ein 57-jähriger Autofahrer beim Ausfahren aus dem Parkplatz offensichtlich die Jugendliche übersehen. In der Folge ist es zum Zusammenstoß gekommen, bei dem sich die junge Frau eine Verletzung am Bein zugezogen hat. Der Rettungsdienst hat sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg war zur Unfallaufnahme vor Ort.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Roller - Rollerfahrer flüchtig - Wer hat etwas gesehen?

MILTENBERG. Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem sich der Fahrer eines Rollers im Anschluss entfernt hat, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei Miltenberg ermittelt und hofft auf Zeugen.

Gegen kurz nach 16:00 Uhr ist es in der Laurentiusstraße zu dem Unfall zwischen einem orangenen Seat Ateca und einem noch unbekannten Fahrer eines Rollers mit Versicherungskennzeichen gekommen. Die 27-jährige Seat-Fahrerin hatte dem Sachstand nach in Fahrtrichtung Kleinheubach aufgrund von Gegenverkehr warten müssen. Beim Wiederanfahren sei sie von einem mit zwei Personen besetzten Kleinkraftrad überholt worden. Hierbei soll es zu einem leichten Zusammenstoß gekommen sein, der einen Sachschaden an der linken Fahrzeugseite des Seats zur Folge hatte.

Nach einer kurzen Kontaktaufnahme zwischen der Autofahrerin und dem Rollerfahrer, sei der Mann mit seiner Mitfahrerin auf dem Kleinkraftrad davongefahren, ohne seine Personalien anzugeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und hofft auf Zeugenhinweise, die das Unfallgeschehen möglicherweise beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Unfall mit Blechschaden - Hergang unklar - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagmorgen ist es auf der A3 zu einem Unfall mit Sachschaden gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei benötigt zur Rekonstruktion des Geschehens mögliche Zeugen.

Um 08:40 Uhr hat sich der Vorfall zugetragen. Ein roter Mazda war auf der äußerst linken von drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er von einem auf gleicher Höhe fahrenden grauen Opel Astra seitlich touchiert wurde. Beide Fahrzeuge sind in der Folge in die Leitplanken gefahren und beschädigt zum Stehen gekommen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise keiner der Unfallbeteiligten.

Zum Unfallzeitpunkt hat sich eine Sattelzugmaschine auf dem äußerst rechten Fahrstreifen befunden. Unklar ist derzeit, ob der Lkw an dem Unfall möglicherweise beteiligt war, indem er von der rechten auf die mittlere Spur gekommen ist.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag haben Unbekannte in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr aus einem Lkw der Marke MAN Diesel abgezapft. Die Diebe hatten den Umstand ausgenutzt, dass der Lkw sich im Streuweg, auf dem Feldgelände unterhalb der Kahltalhalle festgefahren hatte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Mittwoch ist ein unbekannter Pkw gegen eine Hauswand in der Brückenstraße im Bereich der 10er Hausnummern gefahren und hat diese beschädigt zurückgelassen. Der Unfall muss sich zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr ereignet haben.

MILTENBERG. Am Donnerstag ist es zwischen 15:50 Uhr und 16:10 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem ALDI-Parkplatz in der Bischoffstraße gekommen. Ein dort geparkter weißer Toyota Aygo wurde von einem unbekannten Fahrzeug am Heck angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.