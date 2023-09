1434. Sachstand zu den Versammlungen und Protestaktionen durch Klimaaktivisten von Donnerstag, 31.08.2023 und Freitag, 01.09.2023

-siehe Medieninformation vom 22.08.2023, Nr. 1375

-siehe Medieninformation vom 24.08.2023, Nr. 1387

-siehe Medieninformation vom 25.08.2023, Nr. 1397

-siehe Medieninformation vom 25.08.2023, Nr. 1400

-siehe Medieninformation vom 28.08.2023, Nr. 1407

-siehe Medieninformation vom 28.08.2023, Nr. 1415

-siehe Medieninformation vom 29.08.2023, Nr. 1416

-siehe Medieninformation vom 29.08.2023, Nr. 1417

-siehe Medieninformation vom 29.08.2023, Nr. 1423

-siehe Medieninformation vom 30.08.2023, Nr. 1425

-siehe Medieninformation vom 31.08.2023, Nr. 1429

Im Verlauf des Donnerstags, 31.08,2023, kam es wie in den letzten Tagen zu weiteren versuchten und vollendeten Blockadeaktionen durch Klimaaktivisten im Bereich des Polizeipräsidiums München. Bei den versuchten Aktionen konnten die Aktivisten durch das schnelle Eingreifen der Polizei von ihrem Vorhaben sich festzukleben abgehalten werden.

Bei den Aktionen klebten sich wie die Tage zuvor Personen auf die Fahrbahn und aneinander fest.

Hierbei handelte es sich um folgende Örtlichkeiten:

Petuelring (westliche Fahrtrichtung) / Schleißheimer Straße

Schleißheimer Straße (nördliche Fahrtrichtung) / Petuelring

Ludwigstraße (nördliche Fahrtrichtung) / Schackstraße

Ludwigstraße (südliche Fahrtrichtung) / Akademiestraße (2mal)

Schenkendorfstraße (westliche Fahrtrichtung) / Leopoldstraße

Petuelring (östliche Fahrtrichtung) / Leopoldstraße

Richard-Strauss-Straße (nördliche Fahrtrichtung) / Effnerplatz

Innsbrucker Ring (nördliche Fahrtrichtung) / Schlüsselbergstraße

Landshuter Allee (südliche Fahrtrichtung) / Arnulfstraße

Durch die Blockadeaktionen kam es erneut zu teilweise erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere auf dem Mittleren Ring bzw. von Ausfallstraßen zu Zeiten des Berufsverkehrs, weshalb durch die Münchner Polizei umfangreiche Verkehrsmaßnahmen getroffen werden mussten.

In den Morgenstunden des heutigen Freitags, 01.09.2023, gegen 07:30 Uhr, kam es im Bereich der Donnersberger Brücke / Arnulfstraße und der Abfahrt der BAB 96 zur Fürstenrieder Straße zu zwei weiteren nicht angemeldeten Versammlung im Zusammenhang mit dem Klimaaktivismus. Auch hier klebten sich mehrere Personen auf die Fahrbahn bzw. aneinander fest. Die Aktionen konnte gegen 09:30 Uhr durch die Polizei beendet werden.

Im Zusammenhang mit den Aktionen ermittelt die Münchner Kriminalpolizei gegen alle beteiligten Personen u. a. wegen Nötigung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und die gültige Allgemeinverfügung der Stadt München, sowie wegen im Einzelfall vorliegender Verstöße gegen Einzelverfügungen (Verbot des Mitführens, Transports und der Benutzung von bestimmten Klebstoffen).

Von den Verkehrsbehinderungen waren gestern, am Donnerstag, 31.08.2023 in zwei Fällen auch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge mit Sondersignalen betroffen, die teilweise Umwege fahren mussten, oder nur in Schrittgeschwindigkeit weiterfahren konnten. Heute, am Freitag, 01.09.2023 musste ein Fahrzeug des Rettungsdienstes auf einer Einsatzfahrt von der Donnersberger Brücke abgeleitet werden. Die Fahrt konnte nicht wie geplant fortgesetzt werden.

Das Polizeipräsidium München ordnete am Donnerstag, 31.08.2023, mehrere längerfristige Gewahrsamnahmen an, welche bei der richterlichen Überprüfung bei bislang fünf Personen beim Amtsgericht München für den Zeitraum teilweise bis 30.09.2023 bestätigt wurden.

Das Polizeipräsidium München ist auch heute wieder mit weit über 200 Beamten im Einsatz.