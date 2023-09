STRAUBING, NIEDERBAYERN. Polizeipräsident Manfred Jahn hieß heute (01.09.2023) insgesamt 79 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Polizeipräsidium Niederbayern willkommen.

43 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte der 2. Qualifikationsebene verstärken nun hauptsächlich die Dienststellen im Präsidiumsbereich. Viele dieser Beamtinnen und Beamten sammeln auf den niederbayerischen Polizeidienststellen ihre ersten Erfahrungen im Polizeidienst, da sie direkt nach der Ausbildung bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei nach Niederbayern versetzt wurden.

Polizeipräsident Jahn konnte bei der Veranstaltung neben mehreren erfahrenen Führungskräften, die von verschiedenen Polizeipräsidien in ihr Heimatpräsidium versetzt wurden, auch 10 junge Führungskräfte der 3. Qualifikationsebene, die ihr Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern – Fachbereich Polizei erfolgreich abgeschlossen haben, begrüßen. Polizeipräsident Jahn freute sich auch, mehrere Tarifangestellte sowie zwei Verwaltungsbeamtinnen der 4. Qualifikationsebene willkommen zu heißen.

Alle neuen Kolleginnen und Kollegen unterstützen nun sowohl die Dienststellen im Zuständigkeitsbereich als auch einzelne Sachgebiete des Polizeipräsidiums Niederbayern.

Neben Polizeipräsident Manfred Jahn begrüßten im Großen Saal der Polizeiinspektion Straubing auch Oberregierungsrat Dr. Erik Stegner, als Vertreter der Abteilung Polizeiverwaltung und der stellvertretende Personalratsvorsitzende, Andreas Holzhausen die neuen Kolleginnen und Kollegen. Sie wünschten ihnen ebenfalls einen guten Start im Polizeipräsidium Niederbayern.

Die beiden jüngsten Neuzugänge, PMin Chiara Cyllok (20 Jahre) und PM Kilian Wimmer (19 Jahre), konnten sich, stellvertretend für alle neuen Beschäftigten, wieder über ein kleines Begrüßungspräsent freuen. Sie unterstützen nun die Polizeiinspektionen Rottenburg a.d.Laaber und Vilsbiburg.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 01.09.2023, 12.35 Uhr