ECKERSDORF, LKR. BAYREUTH. Am Donnerstagvormittag brachen Unbekannte in ein Haus in Eckersdorf ein und stahlen Schmuck und eine Schreckschusspistole. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

Am Donnerstag, zwischen 9 Uhr und 11.15 Uhr, nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Rosenstraße. Dort durchwühlen sie die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck sowie eine Schreckschusspistole im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Zudem hinterließen sie einen Sachschaden von rund 300 Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kripo Bayreuth.