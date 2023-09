SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE, LKR. BERCHTESGADENER LAND/SENDEN, LKR. NEU-ULM. Seit Samstagnachmittag, 26. August 2023, gegen 14.00 Uhr, wird in Schönau am Königssee ein 25-Jähriger aus Senden (Lkr. Neu-Ulm) vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

Den Link zur Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd finden sie hier: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person

Die Polizei Senden frägt sich nun insbesondere:

Wann wurde der Vermisste zuletzt gesehen?

Gibt es Hinweise über Ziele des Vermissten?

Kann jemand Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Hinweise bitte an die Polizeistation Senden unter der Rufnummer 07307 91000-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. (PSt Senden)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).