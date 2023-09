MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwochnachmittag soll ein 59-Jähriger einen 51-jährigen Bekannten in einer Gaststätte am Marktplatz angegriffen und ihm Verletzungen zugefügt haben. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen am Abend vorläufig festnehmen. Er befindet sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Streitigkeit unter Bekannten eskaliert

Wie der Polizei Marktheidenfeld am Abend mitgeteilt wurde, soll es bereits gegen 15:00 Uhr zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern in der geschlossenen Gaststätte gekommen sein. Im weiteren Verlauf habe der 59-Jährige mit einem Werkzeug auf den 51-Jährigen eingeschlagen. Nachdem der Verletzte weitere Schläge abwehren konnte und Zeugen zur Hilfe eilten, konnte die Auseinandersetzung unterbunden werden. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Versorgung seiner Verletzung in ein Krankenhaus.

Festnahme des 59-jährigen Tatverdächtigen

Nachdem die Polizei über das Geschehen in Kenntnis gesetzt wurde, konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später mit Unterstützung des Zentralen Einsatzdienstes aus Würzburg festgenommen werden. Der genau Tatablauf und die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg, die in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft geführt werden.

Ermittlungsrichter erlässt Untersuchungshaftbefehl

Der 59-Jährige verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizei und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes die Untersuchungshaft an. Der Mann befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.