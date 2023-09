BOGEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Gestern Abend (31.08.2023) entriss ein bislang unbekannter Mann einer 60-Jährigen am Stadtplatz ihre Handtasche und flüchtete.

Der unbekannte Mann kam der 60-jährigen Frau um 22.22 Uhr am Stadtplatz entgegen und riss an ihrer Handtasche. Aufgrund der Gegenwehr der Frau fielen beide zu Boden, wobei die 60-Jährige leicht verletzt wurde. Der Unbekannte konnte schließlich mit der Tasche zu Fuß in Richtung Mussinanstraße flüchten. Passanten wurden auf die Frau aufmerksam und riefen den Notruf.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Bogen mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen konnte der Geflüchtete nicht festgestellt werden.

Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: jung (ca. 16 Jahre alt), 180 cm groß, schlank, mit schwarzer Oberbekleidung, evtl. mit Kapuze.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise:

Die Ermittlungen zum Raubdelikt hat die Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Im Zuge derer bittet sie Personen, die Hinweise in Zusammenhang mit dem Überfall, insbesondere zu verdächtigen Personen im Bereich Bahnhofstraße, Stadtplatz und Mussinanstraße, geben können, sich unter 09421/868-0 zu melden.

Veröffentlicht: 01.09.2023, 09.30 Uhr