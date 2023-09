DITTELBRUNN, OT HAMBACH, LKR. SCHWEINFURT. Nach der mutmaßlichen Brandstiftung an zwei hochwertige BMW 840i in der Nacht von Sonntag auf Montag sucht die Kripo Schweinfurt weiterhin dringend nach Zeugen. Der Schaden an den Fahrzeugen und einem Carport beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Wie bereits berichtet, hatte ein lauter Knall die Bewohner in der Beethovenstraße und die Nachbarschaft am Montagmorgen gegen 00:30 Uhr geweckt. Zu diesem Zeitpunkt standen die beiden in der Einfahrt des Hauses geparkten schwarzen BMW 840i bereits in Flammen. Trotz der sofortigen Alarmierung der Feuerwehr konnten die regionalen Feuerwehren ein vollständiges Ausbrennen der Fahrzeuge im Frontbereich und Übergreifen der Flammen auf den Carport nicht mehr verhindern. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Ermittlungen der Kripo Schweinfurt deuten derzeit auf eine mögliche Brandstiftung hin. Zur Aufklärung der Tat setzt die Kripo auch auf Zeugenhinweise und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wem sind im Zeitraum von Sonntag, 20:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere mit auswärtigen Kennzeichen aufgefallen

Wer verfügt über Videoüberwachungs- oder Türklingelanlagen, die in Hambach im fraglichen Zeitraum Aufnahmen gemacht haben

Hinweise nimmt die Kripo Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.