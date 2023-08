Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

WUNSIEDEL. In den vergangenen Monaten sollen sich zwei Männer und eine Frau mehrmals unberechtigt Zutritt zu einer Recyclingfirma verschafft und Buntmetall gestohlen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter inzwischen Haftbefehl gegen das Trio.

Insgesamt sollen sich die Tatverdächtigen im Alter von 22, 23 und 25 Jahren in über 20 Fällen an den Buntmetallbeständen der Wunsiedler Firma bedient haben. Der Entwendungsschaden beträgt mindestens 50.000 Euro. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof führten am Mittwoch zur Festnahme der drei Tatverdächtigen aus dem Raum Hof und Wunsiedel. Diese wurden noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Diebe erließ. Die Drei sitzen seitdem in verschiedenen Justizvollzugsanstalten und müssen sich wegen des Verdachts des Bandendiebstahls strafrechtlich verantworten.