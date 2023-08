PRIEN AM CHIEMSEE, LKR. ROSENHEIM. Am Mittwochnachmittag, 23. August 2023, kam es zu einer nicht angemeldeten Versammlung von 5 Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ vor dem Schloss Herrenchiemsee. Dabei wurde ein Stoff in den dortigen Brunnen gegeben, welcher das Wasser schwarz einfärbte. Am Brunnen demonstrierten die Aktivisten mit einem Transparent. Nach kurzer Zeit beendeten die Aktivisten ihre Versammlung. Die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee führt inzwischen Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Am 23. August 2023, gegen 14.45 Uhr, kam es zu einer nicht angemeldeten Versammlung von Klimaaktivisten vor dem Schloss Herrenchiemsee. Am dortigen Latona-Brunnen hatten sich mehrere Aktivisten mit einem Transparent versammelt und das Wasser des Brunnens schwarz eingefärbt. Festklebeversuche wurden zu keinem Zeitpunkt unternommen. Die eingesetzten Kräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd betreuten zunächst die nicht angemeldete Versammlung.

Den Teilnehmern wurden nach kurzer Zeit vom Einsatzleiter der Polizei als Versammlungsörtlichkeit der Platz neben dem Brunnen zugewiesen. Daraufhin entschieden sich die Aktivisten, die Versammlung zu beenden.

Die 5 Klimaaktivisten - drei junge Frauen im Alter von 21, 27 und 33 Jahren und zwei junge Männer im Alter von 25 und 28 Jahren - waren durchwegs kooperativ und verließen nach Beendigung der Aktion die Herreninsel in polizeilicher Begleitung. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen konnten sie ihre Heimreise antreten.

Wie erste Ermittlungen ergaben, müssen sich die Aktivisten jedoch nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten. Der Brunnen bedarf aufgrund der schwarzen Farbrückstände einer aufwendigen Reinigung, deren Kosten im fünfstelligen Bereich liegen dürften.

Zudem wurde das gefärbte Wasser des Brunnens vorsorglich in eine Kläranlage und nicht, wie normalerweise üblich, in den Chiemsee geleitet. Um welchen beigebrachten Stoff es sich genau handelte, konnte nicht vollumfänglich ermittelt werden. Die Reinigungskosten werden die Verantwortlichen zu tragen haben.