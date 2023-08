1991 - Drogenfahrt und Verstoß gegen das Waffengesetz

Oettingen - Am Mittwochmittag (30.08.2023), gegen 12.00 Uhr wurde ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer am Orgelhof einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Mann gab an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Der Mann gab an, weitere Betäubungsmittel zu Hause zu haben. Die eingesetzten Beamten stellten daraufhin in der Wohnung des Mannes Marihuana und mehrere Schlagringe sicher. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

1992 - Versuch Reh auszuweichen: Pkw landet in Maisfeld

Monheim - Ein Wildunfall ereignete sich am Mittwoch (30.08.2023) um 20.45 Uhr, auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Itzing und Flotzheim. Eine 43-jährige Monheimerin war dort in ihrem Pkw unterwegs, als im Bereich einer Rechtskurve unvermittelt ein Reh vor das Fahrzeug sprang. Die Frau führte ein abruptes Ausweichmanöver durch. In dessen Folge kollidierte ihr Wagen zuerst mit dem Tier und schleuderte dann von der Fahrbahn. Der Pkw landete erst in einem Mais- und dann in einem Weizenfeld neben der Straße. Die 43-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Ihr nicht mehr fahrbereites Auto musste aus dem Feld geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Die Höhe der Sachschäden an den beiden landwirtschaftlichen Nutzflächen muss noch eruiert werden. Das Reh überlebte den Unfall nicht.

1993 - Fakeanruf verursacht Polizeieinsatz

Kühbach - Am Mittwoch (30.08.23), gegen 20.30 Uhr, rief ein bislang unbekannter Mann bei der Polizeiinspektion Aichach an und teilte mit, dass er sich in einem Anwesen in Kühbach aufhalte und dort von einem Bewohner mit einer Waffe bedroht würde.

Nachdem der Kontakt zu dem Anrufer abbrach beorderte die Einsatzzentrale sofort mehrere Streifenfahrzeuge zu dem genannten Anwesen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der genannte Bewohner gar nicht zu Hause war und der vom Anrufer beschriebene Vorfall offensichtlich vorgetäuscht wurde.

Die Polizeiinspektion Aichach führt die weiteren Ermittlungen gegen den anonymen Anrufer, u.a. wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat. Im Falle der Ermittlung des Beschuldigten werden diesem auch die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt.