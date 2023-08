WÜRZBURG/INNENSTADT. Die intensiven Ermittlungen nach einer Serie von Körperverletzungen im Stadtgebiet waren von Erfolg gekrönt. Eine dringend tatverdächtiger Würzburger soll in mehreren Fällen Personen durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt haben. Der 17-jährige Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Ein Ermittlungsrichter hielt den zuvor erwirkten Haftbefehl aufrecht. Der Jugendliche sitzt seit Dienstag in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Serie von Körperverletzungen im Stadtgebiet

Wie bereits von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt berichtet, ist es Anfang August insgesamt zu acht Pfefferspray-Angriffen im Bereich der Innenstadt gekommen. Ein zunächst Unbekannter hat so mehreren Personen an verschiedenen Örtlichkeiten durch den Einsatz von Pfefferspray Augenreizungen zugefügt. Mehrere Personen erlitten unter anderem in einem Kinosaal, einem Bekleidungsgeschäft in der Juliuspromenade, im Ringpark und in der Maxstraße Augenreizungen durch die Angriffe.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat Ermittlungen zu den bekannten Fällen intensiviert und mit Hochdruck an der Identifizierung des oder der Täter gearbeitet.

Festnahme eines 17-jährigen Tatverdächtigen

Im Rahmen der Ermittlungen verdichteten sich immer mehr Hinweise gegen den 17-Jährigen zu einem dringenden Tatverdacht. In der Folge wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Untersuchungshaftbefehl aufgrund von acht Körperverletzungsdelikten gegen den Jugendlichen erwirkt. Beamte der Würzburger Polizei nahmen ihn am Dienstag fest.

Vorführung beim Ermittlungsrichter – Untersuchungshaftbefehl aufrechterhalten

Der Ermittlungsrichter hat den Untersuchungshaftbefehl auf Grund des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung aufrechterhalten. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und der Motivation des Tatverdächtigen laufen indes weiter.